“Export”: une semaine pour comprendre les enjeux de l’exportation

Hub.brussels organise la semaine thématique “Export” pour lancer l’accompagnement spécifique des néo-exportateurs. Une façon d’attirer l’attention sur l’importance de l’export comme opportunité de croissance et d’innovation pour les entreprises belges.

Du 12 au 20 juin, les attachés économiques et commerciaux de hub.brussels, présents aux quatre coins du monde, ainsi qu’un panel d’experts se relayeront pour renseigner et inspirer les PME sur l’enjeu de l’export d’un point de vue financier, juridique, digital, douanier et culturel.