Les Experts: les politologues Emilie Van Haute et Serge Govaert s’expriment sur l’élection directe des bourgmestres

Pourquoi ne votons-nous pas directement pour un bourgmestre dans la capitale ? A Bruxelles, les règles sont un peu différentes par rapport à la Wallonie par exemple. Les invités Emilie Van Haute, politologue et présidente de Science Po ULB ; et Serge Govaert, politologue et administrateur du CRISP se sont exprimés sur le plateau des experts vendredi face à Jean-Jacques Deleeuw et des chroniqueurs.

Les invités sont également revenus sur d’autres nouveautés telles que le QR code qui permet de vérifier son vote et d’en avoir une preuve matérielle.