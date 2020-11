Exonérer les étudiants des coûts fixes de leur kot

Une proposition de résolution a été déposée au parlement bruxellois par le groupe cdH et la députée CD&V, Bianca Debaets, en faveur d’une exonération des coûts fixes pour les étudiants qui ne restent pas dans leur kot.

Pour les prochains mois, quasiment toutes les universités et les établissements d’enseignement supérieur sont passé en code rouge. Les cours se donnent à distance et comme lors du premier confinement, une partie des étudiants ont abandonné leur kot pour retourner dans leur famille. Durant la première vague, la secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), avait appelé les propriétaires et les universités à faire preuve de souplesse pour la résiliation des baux. Les loyers ont été suspendus mais souvent, les charges ont continué à être perçues notamment pour le gaz, l’électricité et l’eau.

“Le code bruxellois du logement ne prévoit qu’une procédure très lourde et longue pour annuler les coûts qui n’ont pas été exposés. Par cette résolution, le CD&V et le cdH appellent le Gouvernement bruxellois à simplifier ces procédures pour les étudiants. Nous devons entretenir notre réputation de plus grande ville étudiante du pays et veiller à ce que nos étudiants ne soient pas accablés de fardeaux inutiles. Mes collègues du CD&V au Parlement flamand se sont déjà engagés dans ce sens,” précise Bianca Debaets.

V.Lh. – Photo: BX1