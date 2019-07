Examen de médecine et dentisterie: 40% de candidats étrangers, dont principalement des Français

Après des semaines de révision et certainement des nuits d’angoisse, l’heure de vérité a sonné pour quelque 3.800 étudiants, dont deux tiers de femmes, qui espèrent entamer l’an prochain des études en médecine ou en dentisterie. Depuis 09h30 mercredi, leur examen d’entrée a débuté à Brussels Expo, juste à côté de l’Atomium.

Encadrés par 350 surveillants, les 3.800 étudiants s’attellent à réussir leur épreuve composée de 120 questions à choix multiple. Le défi: obtenir 10/20 dans chacune des parties évaluées, soit les “matières scientifiques” et la “communication et l’analyse”. Ils doivent aussi atteindre les 8/20 dans chacune des huit matières (chimie, biologie, physique et maths pour la première partie; raisonnement, communication, éthique et empathie pour la seconde).

Cette année, de nombreux étrangers, principalement des Français, passent le concours. Ils représentent 40% des candidats. “En France, ce ne sont que des cours très théoriques. Ici, on est plus ouvert sur les stages et la pratique“, glisse une étudiante française avant le début de l’épreuve.

Mais la législation prévoit que si ces étudiants non-Belges dépassent 30% des lauréats, “alors un classement s’opère, du meilleur au moins bon. Et on ne prend que les 30% d’entre eux“, explique Julien Nicaise, dministrateur ARES (fédération de l’enseignement supérieur).

Les résultats sont prévus le 20 juillet prochain.

• Reportage de Marine Guiet et Morgane Van Hoobrouck