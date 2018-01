Les évêques de Belgique rendent visite à des migrants ce dimanche

En Brabant wallon, à Namur et à Bruxelles, des visites avec des familles de réfugiés sont au programme.

A l’occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, les évêques de Belgique rendent visite ce dimanche 14 janvier à plusieurs réfugiés et familles de migrants dans les différents diocèses, annonce un communiqué de la Conférence épiscopale de Belgique. “Il s’agit d’un geste symbolique posé par les évêques de Belgique à l’occasion de cette journée“, précise le père Tommy Scholtès, porte-parole de la Conférence épiscopale de Belgique.

“Les paroisses belges qui accueillent désormais des centaines de personnes réfugiées s’inscrivent ainsi dans la ligne des démarches entreprises et des déclarations faites par le pape qui s’est de tout temps préoccupé de ces questions“, explique encore Tommy Scholtès. Le cardinal Jozef De Kesel rendra ainsi visite à des familles de migrants syriens -une famille musulmane, une orthodoxe et une kurde-, ainsi qu’à des réfugiés soudanais, afghans, irakiens et somaliens à Malines dans les locaux de Welcome à Malines (WiM).

En Brabant wallon, à Namur et à Bruxelles, des visites avec des familles de réfugiés seront aussi au programme des Mgrs Hudsyn, Vancottem et Kockerols. La pastorale des migrants du diocèse de Liège organisera pour sa part la célébration qui se tiendra en la cathédrale Saint-Paul et qui sera présidée par Mgr Delville. Des événements sont programmés aux quatre coins du diocèse de Tournai où une visite de Mgr Harpigny à une famille afghane est prévue.

Belga