Euro de hockey indoor: la Belgique entame la compétition par un succès 4-0 contre la Croatie

La Belgique (FIH 9) a entamé par une victoire son championnat d’Europe féminin de hockey en salle (division B), vendredi après-midi à dans les installations d’Uccle Sport, à Bruxelles. Dans leur première rencontre de la phase de poules (groupe B), les Indoor Red Panthers ont en effet pris la mesure 4-0 (mi-temps: 2-0) de la Croatie, 23e nation mondiale en salle. Dans l’autre rencontre du groupe B, l’Écosse (FIH 16) a facilement pris la mesure 5-0 du Pays de Galles (FIH 24)

Impressionnées par le public -surtout des écoliers- venu en nombre à la Chausée de Neerstalle, les protégées de Sven van der Most ont connu une mise en route difficile. Ne trouvant pas de solution en attaque, elles perdirent même leur capitaine Ophélie Duquesne, victime d’une entorse à la cheville après une dizaine de minutes.

Les Indoor Red Panthers rencontreront encore l’Écosse vendredi soir (19h30) et le Pays de Galles samedi midi (12h30). Suivront ensuite samedi fin de journée et dimanche les matchs de classement pour la montée et pour éviter la dégradation.

Reportage: Aline Jacobs et Bétrice Broutoux