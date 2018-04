Etudiant de l’ULB menacé d’expulsion: le recteur de l’université se mobilise

Un jeune camerounais est menacé d’expulsion, quelques semaines avant la présentation de son mémoire.

Le recteur de l’ULB Yvon Englert a décidé de se mobiliser pour que l’étudiant camerounais de l’université Gabriel Domgue puisse passer ses deux dernier examens. Le jeune homme avait été arrêté le 8 avril dernier avant d’être transféré au centre fermé 127bis. Il risque une expulsion vers son pays d’origine. Et cela, à quelques semaines de la présentation de son mémoire. Après l’obtention de son diplôme, le jeune homme souhaite rentrer au Cameroun, où un emploi l’attend sur place.

A l’ULB, la communauté étudiante se mobilise pour que le jeune homme passe ses examens. Dans une lettre envoyée à l’Office des étrangers, le recteur évoque la situation: “Il y a deux options. Soit on le renvoie maintenant et il part avec rien ; soit on le laisse finir les toutes dernières étapes de son cursus, et il rentrera pour contribuer au développement de son pays. Je pense que les données de l’équation sont tellement simples, que la solution est évidente.”

Le premier examen de l’étudiant est fixé le 7 juin.

Rédaction