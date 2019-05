Entre participation ou opposition, le cdH ne s’est pas encore fait de religion

Malmené dimanche lors d’un scrutin qui l’a vu perdre un tiers de ses élus environ, le cdH n’a pas encore décidé s’il se résignait à une cure d’opposition ou s’il participerait à l’un ou l’autre exécutif si l’opportunité se présentait, est-il ressorti lundi du bureau politique tenu au siège du parti.

“Il n’y a pas encore de décision tranchée sur la question d’une participation ou d’une opposition“, commentait le parti à l’issue de cette réunion regroupant les ministres, les élus et les secrétaires politiques du parti. “Nous avons perdu ces élections et nous devons dès lors être modestes. Nous n’avons pas d’ambition particulière. Au vu des résultats, nous n’avons pas la main. Donc, nous ne sommes pas demandeur de quoi que ce soit. On attend les initiatives...”

Attentistes, les mandataires centristes ont néanmoins donné lundi latitude à leur président Maxime Prévot pour avoir tous les contacts utiles avec ses homologues des autres partis dans les prochains jours et semaines. Aucun rendez-vous précis n’a toutefois encore été fixé, que ce soit pour le niveau fédéral ou des entités fédérées.

Belga

• Les explications de Stéphanie Meyer