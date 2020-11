En 2019, les Pompiers de Bruxelles sont intervenus près de 300 fois par jour

Selon leur bilan de l’année 2019, les Pompiers de Bruxelles sont intervenus environ 300 fois par jour, soit 108.332 interventions, toutes missions confondues, rapporte La Capitale.

Parmi cette centaine de milliers d’interventions, 92.691 étaient liées à des missions d’assistance ambulancière, et 15.641 étaient des missions “pompiers” (incendies, personnes coincées, nid de guêpes, inondations, etc).

En moyenne, “nos pompiers interviennent environ 300 fois par jour“, détaille à nos confrères Walter Derieuw, porte-parole des pompiers, “Nous avons 177 pompiers de garde pendant 24 heures (…) Effectivement, ils ne chôment pas“.

Le bilan commune par commune

Les Pompiers de Bruxelles ont également dévoilé des chiffres plus détaillés, commune par commune, quant à leurs interventions “pompiers” (les chiffres suivants ne comprennent donc pas les missions en tant qu’ambulanciers).

On constate ainsi que ce sont, naturellement, les communes les plus peuplées qui concentrent le plus d’intervention : Bruxelles-Ville, Anderlecht, Schaerbeek, Ixelles et Molenbeek.

C’est à Woluwe-Saint-Pierre que les Pompiers sont le moins intervenus en 2019.

Quelles sont les interventions les plus courantes ?

Certaines interventions sont bien moins courantes que d’autres : nous vous en rapportions trois plutôt cocasses il y a quelques semaines, ou encore une intervention spectaculaire, la semaine dernière, sur la Tour Madou.

D’autres sont plus courantes : les incendies bien évidemment (1629 en 2019), mais aussi les risques d’effondrement, les fuites de gaz, les sauvetages et neutralisations d’animaux, et également les alertes envoyées par des alarmes incendies (4312 ; mais la plupart sont des fausses alertes, et ne sont pas reprises dans cette comptabilité), ou encore les interventions pour des nids de guêpes, et des personnes coincées dans leur véhicule ou dans un ascenseur.

