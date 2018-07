Emmené par Georges Verzin, le MR de Schaerbeek présentera une liste ouverte aux citoyens

A Schaerbeek, la liste MR emmenée par l’ex-échevin Georges Verzin a été approuvée vendredi dernier par 84% de l’assemblée générale de la section locale du Mouvement Réformateur.

Comme annoncé il y a quelques jours, cette liste composée de militants et de citoyens ne comptera pas dans ses rangs Yvan de Beauffort qui a décidé de ne plus se présenter, sans toutefois renoncer à soutenir le MR. Présentée ultérieurement, la liste sera poussée par Angelina Chan, à la 47ème place.

Le thème de campagne du MR sera “Réunir Schaerbeek pour réussir Schaerbeek”. Pour ce faire, la liste “MR et citoyens” entend créer du développement économique et social pour chacun et du bien être pour tous, relancer l’économie locale et soutenir les indépendants, commerçants et classes moyennes; réduire la fiscalité et favoriser la digitalisation des services fournis par la ville.

Elle veut “réactiver une véritable police de proximité sur l’ensemble du territoire de la commune; revoir complètement la mobilité sur l’ensemble du territoire; permettre plus de possibilités de stationnement pour les habitants qui en ont la nécessité; restaurer la propreté; et appliquer la tolérance zéro pour les incivilités”.

Autres objectifs: rénover d’urgence tous les logements sociaux insalubres et favoriser le développement de logements moyens durables bien intégrés dans le tissu urbain.

“MR et Citoyens” se dit prête à apporter sa contribution au travail d’une future majorité communale.

A Schaerbeek, les libéraux ne se présentent plus en front uni depuis 2012. Une partie d’entre eux, les Libéraux Schaerbeekois, sont présents sur la Liste du Bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFI; ex-FDF) et font entendre leur voix dans la majorité, sans avoir le soutien du MR, depuis la scission FDF-MR.

