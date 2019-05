Elio Di Rupo : “Le PS prendra l’initiative de la formation des gouvernements à Bruxelles et en Wallonie”

Elio Di Rupo annonce qu’il prendra l’initiative de la formation des différentes majorités à Bruxelles, en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

“Nous serons à la hauteur des espoirs des citoyens“, a entamé le président du Parti socialiste devant ses militants quelques minutes après que sa formation ne dépasse les Ecolos dans les dépouillements à Bruxelles. “En Flandre, l’ampleur de l’extrême droite doit inquiéter tous les démocrates“, a regretté Elio Di Rupo. il salue de son côté les résultats en Wallonie et à Bruxelles: “Contrairement aux dernières estimations, les résultats partiels indiquent un succès du PS. Ce soir, nous sommes la première force politique en Wallonie. Nous sommes, la première force politique des francophones du pays. Quant à la Région bruxelloise, nous sommes les premiers. Plus que jamais les socialistes belges restent un pillier fort des socialistes européens (…) Le PS est prêt à assumer ses responsabilités et il agira dans l’intérêt de tous les habitants.”

Elio Di Rupo annonce par ailleurs qu’il prendra l’initiative de la formation des différentes majorités à Bruxelles, en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il contactera les autres partis dès mercredi. “Pour le niveau national, nous attendrons l’initiative que prendra le roi Philippe“.

Quelques minutes après, c’est Rudi Vervoort qui s’est exprimé au micro de Camille Tang Quynh.

“Nous allons lancer les consultations pour voir comment boucler un accord de majorité dans les meilleurs délais”, a expliqué le ministre-président bruxellois. “Il n’y a pas aujourd’hui de décision à cet égard. Ma préférence va vers une majorité du progrès. Ecolo a longtemps été un partenaire du PS, c’est un partenaire avec qui nous avons l’habitude de travailler. Oui c’est important d’être premier parti.”

Sur la montée de l’extrême droite il confie son “état de sidération“.”C’est effarant“, conclut-il.

Rédaction, image Belga