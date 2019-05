Élections: les bureaux de vote ont désormais fermé leurs portes

Tous les bureaux de vote pour les élections européennes, législatives et régionales ont fermé leurs portes dimanche à 16h00 et seules les personnes dans la file étaient encore autorisées à voter de manière électronique, a indiqué le porte-parole du Service public fédéral (SPF) Intérieur, Peter Grouwels.

Dans les communes utilisant le vote papier, les bureaux ont fermé à 14h00. Ils avaient ouvert dans tout le pays à 08h00. Et quelque huit millions de Belges étaient appelés à élire les députés qui siégeront au Parlement européen, à la Chambre et au sein des parlements régionaux (wallon, flamand, bruxellois et germanophone).

Les premières tendances sont connues depuis 16h avec le résultat d’un sondage mené à la sortie des urnes en Région bruxelloise et réalisé par le CEVIPOL, le Centre d’Étude de la Vie Politique de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), réalisé pour BX1.

J. Th. – Photo: Belga/Virginie Lefour