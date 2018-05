Elections communales: Défi présente sa liste à Forest

La section locale, qui a présenté sa liste ce mardi midi, se dit “enthousiaste, motivée et prête à mouiller le maillot” et ambitionne de doubler son nombre de sièges (trois actuellement).

“On sent bien aujourd’hui que la campagne est lancée, que certains se réveillent, mais il ne s’agit pas pour nous d’un 800 m ou d’un sprint, mais plutôt d’un marathon qui a commencé dès le début de la mandature. En 2012, lorsque nous avons présenté une liste de 37 candidats un an après le divorce du MR, nous voulions déjà apporter, avec les moyens de l’époque, un souffle nouveau pour la commune. A l’image du marathonien, notre équipe 2018 a, avec le projet qui est proposé aux Forestois, trouvé son second souffle, a gagné un nouvel enthousiasme, un nouvel élan et est plus que motivée pour influencer davantage le paysage politique forestois”, explique son chef de file Marc Loewenstein (Défi). Ce dernier est actuellement quatrième échevin dans le cadre d’une coalition mise en place avec le PS et Ecolo-Groen.

Derrière Marc Loewenstein, qui tire la liste, viennent notamment ensuite Dominique Goldberg, Michael Van Vlasselaer, Elodie Petitjean, Mohad, Ben Ali, Dominique Gillard, Gaëtan Vandeplas et Zaïna Pasi. “Il y a près de six ans, Défi est entré dans la majorité communale à Forest. Si nous en étions le Petit Poucet, nous avons néanmoins fait notre chemin, été un partenaire loyal et crédible, et avons apporté ce souffle de renouveau que nous souhaitions, notamment via des projets innovants, des dynamiques nouvelles au bénéfice des Forestois”, soulignent les membres du parti.

J. Th.