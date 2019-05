Elections 2019 : un courrier d’Emir Kir fait polémique

Le contenu d’une lettre électorale signée par Emir Kir (PS), candidat à la Chambre et bourgmestre de Saint-Josse, a créé la polémique sur les réseaux sociaux.

La lettre est écrite en turc, nos confrères de la Capitale l’ont traduite, on peut y lire tout le mal que pense Emir Kir du gouvernement fédéral précédent et notamment du “Plan Canal”. Mais ce que dénoncent plusieurs internautes et candidats à d’autres listes, c’est quand Emir Kir dit que le Plan Canal visait spécialement les musulmans, le socialiste est alors accusé alors d’être communautarisme. Dans cette lettre, il critique aussi l’interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement.

Sur Twitter, le candidat socialiste a réagi : “J’ai envoyé un courrier personnalisé rappelant notamment le bilan de mon activité parlementaire, celui du Gouvernement Mr/NVa et les objectifs du PS pour les élections du 26 mai.

La question du plan canal y est abordéet rès brièvement aussi, car elle relève des interpellations régulières que je porte sur ce sujet au Gouvernement depuis 3 ans. Il n’y a donc rien de neuf ni de caché”

Fake news ! Il ne s’agit pas d’un tract. J’ai envoyé un courrier personnalisé rappelant notamment le bilan de mon activité parlementaire, celui du Gouvernement Mr/NVa et les objectifs du PS pour les élections du 26 mai.

La question du plan canal y est abordée … 1/.. — Emir KIR (@emir_kir) 20 mai 2019

… très brièvement aussi, car elle relève des interpellations régulières que je porte sur ce sujet au Gouvernement depuis 3 ans.

Il n’y a donc rien de neuf ni de caché ! 2/2 — Emir KIR (@emir_kir) 20 mai 2019

La semaine dernière, un tract d’Ecolo, signée par la candidate Ecolo Zoé Genot avait créé le même genre de polémique et de nombreux membres du parti socialiste s’en étaient offusqués.

La rédaction