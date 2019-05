Elections 2019 : un appel à manifester contre l’extrême droite est lancé sur Facebook

Un appel à une manifestation contre le Vlaams Belang et l’extrême-droite a été lancé sur Facebook. Organisé par “Stand-Up”, un groupe contre l’extrême droite et le fascisme, l’appel vise à “se lever face à la montée de l’extrême droite“. Le rassemblement est prévu demain à 18h à la Place du Luxembourg.

Intitulé “No Fascism in Belgium or in Europe!”, plus d’un millier de personnes ont indiqué participer à cette manifestation depuis l’annonce des résultats des élections.

“L’extrême droite n’a pas sa place ni dans les parlements et gouvernements, ni dans nos rues et que notre front uni se mobilisera, tant que nécessaire et sur tous les terrains possibles, pour l’empêcher de nuire“, explique le collectif.

T.D.