Elections 2019: plus de 1000 personnes s’impatientent devant l’ambassade de Roumanie et attendent de pouvoir voter

Devant l’ambassade de Roumanie à Uccle, plus de 1000 personnes attendent depuis ce matin pour pouvoir voter aux élections européennes.

L’ambiance est de plus en plus nerveuse devant l’ambassade de Roumanie à Uccle. Plus de 1000 électeurs sont impatients de voter, mais la file n’avance pas. Certains attendent depuis 9h00 du matin. “Nous voulons voter”, scande inlassablement la foule en roumain.

► Des propos rapportés par Jean-Michel Herbint et Paolo Coen