Egbert Lachaert (Open VLD) : “Sept partis veulent construire des ponts, même si ça ne sera pas facile”

Egbert Lachaert et Conner Rousseau ont été nommés préformateurs. Ils vont tenter de former une coalition Vivaldi avec sept partis.

“Il peut à nouveau y avoir de l’espoir dans le monde politique belge, nous avons enfin une percée” a indiqué Egbert Lachaert au terme de sa rencontre avec le Roi, lors d’une conférence de presse. “Ces derniers jours, plusieurs partis ont fait l’effort pour entammer les négociations (…) sept partis veulent travailler à la formation d’un gouvernement avec une majorité au parlement“. “Nous voulons faire de la politique de manière différente et positive“, a-t-il précisé, “et cela dans un contexte sanitaire particulier en Belgique et dans le monde“.

7 Partis et des priorités

Le président de l’Open-VLD parle ici d’une coalition “Vivaldi”, alliant sept partis : socialistes, libéraux, verts, ainsi que le CD&V. Le CDH ne fait donc pas partie de cette future alliance. “Ces sept partis veulent construire des ponts, même si ce n’est pas simple“.

“Dans la situation actuelle dans le pays, les citoyens demandent que le politique prenne les choses en main et gère le pays (…) le pire pour les citoyens, c’est d’avancer sans perspective“.

Egbert Lachaert a déjà pointé des priorités : “Il faudra faire en sorte que l’Etat soit plus efficace, il faut un système de soins de santé fort, une économie et un marché du travail performant avec un taux d’emploi plus élevé une politique climatique ambitieuse, une fiscalité plus efficace et honnête et la sécurité et la justice sont aussi très importants“. “Mais pour ce faire, il faudra aussi trouver un trajet réaliste pour revenir à un déficit acceptable, après cette crise sanitaire”, a-t-il également indiqué.

“La réalisation de ces réformes prendra du temps. L’équipe devrait continuer jusqu’en 2024 mais les reformes qui nous entammeront visent 2030“, a conclu le préformateur.

Sans le CDH

Ce vendredi en début d’après-midi, le Roi a reçu vendredi en audience le chargé de mission royale Egbert Lachaert. Le président de l’Open Vld a été nommé préformateur avec le président du SP.A Conner Rousseau.

“Sa Majesté le Roi a reçu en audience au Palais de Bruxelles M. Egbert Lachaert. M. Lachaert a fait rapport au Roi sur sa mission et sur les réunions plénières avec les présidents des partis politiques impliqués dans les discussions en cours”, indique le Palais dans un communiqué. “Le Roi a chargé Messieurs Egbert Lachaert et Conner Rousseau d’une mission de préformation. Ils feront rapport au plus tard le 11 septembre.“

Plus de détails à venir

Thomas Dufrane et Belga, image Belga