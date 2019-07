Ed Sheeran ouvre un « pop-up store » au Mont des Arts

Les fans belges pourront s’y procurer à partir du 12 juillet les produits dérivés du chanteur britannique Ed Sheeran, qui sort le même jour son nouvel album intitulé «No.6 Collaborations Project», rapporte La Capitale.

«Vous pourrez y trouver des produits de merchandising exclusifs et vous pourrez peut-être aussi manger des gaufres et des frites», a déclaré l’artiste, dans une vidéo. Pour garantir l’exclusivité du lieu, certains goodies ont été fabriqués en Belgique et seront uniquement disponibles dans cette boutique temporaire au cœur de la capitale.

Au total, 21 autres pops-ups du chanteur vont s’implanter à travers le monde, dont notamment en Australie, Taïwan, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.

J. Th. – Photo: page Facebook d’Ed Sheeran