Ecolo à Bruxelles et Vlaams Belang en Flandre : les intentions de vote selon un nouveau sondage

Ecolo retrouve la première place à Bruxelles.

Le Vlaams Belang reste en Flandre le premier parti en termes d’intentions de vote, à 27,7%, soit un très léger recul par rapport à mars dernier (-0,3%), indiquent les résultats du Grand baromètre Le Soir-RTL-TVI-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM publiés vendredi soir.

À Bruxelles, Ecolo, avec 19,1% des intentions de vote, retrouve sa première place occupée depuis les élections de mai 2019 et brièvement cédée au PS lors du dernier sondage, publié le 14 mars dernier, alors qu’en Wallonie le PS reste en tête mais en fléchissant à 23,7% (-1,8), suivi du MR qui remonte à 20,5% (+0,9) et du PTB à 18,7% (+0,1).

Vlaams Belang confortablement installé à la première place

Ce baromètre montre qu’en Flandre, le Vlaams Belang s’installe confortablement à la première place, déjà acquise en septembre 2019 et constatée désormais dans quatre sondages successifs.

Ce parti d’extrême droite est et reste la première formation politique flamande. Il séduit près d’un électeur sur trois, caracole en tête avec 27,7% des intentions de vote et reste stable (-0,3%). La N-VA, qui a très longtemps occupé cette première place enviable, poursuit son déclin, entamé également en septembre 2019 et se fixe à 20%, de plus en plus loin derrière son rival d’extrême droite.

Quant au sp.a, il (re)devient, après un long déclin, le troisième parti de Flandre, avec 12,5% des intentions de vote (+2,9), au détriment du PVDA-PTB, qui perd -2%.

Belga, image d’illustration Belga