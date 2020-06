Ecoles maternelles : “C’est une rentrée scolaire, mais avec plus d’angoisses qu’une rentrée normale”

Les écoles maternelles commencent à faire leur rentrée mardi. Lundi prochain, ce sera au tour des primaires de suivre le mouvement.

Dans cette école maternelle que nous avons visitée ce matin, la directrice est émue : “C’est une rentrée scolaire au milieu de l’année, mais avec plus d’angoisses qu’une rentrée mormale. ” Plus de stress pour les équipes scolaires, pour les parents et pour les enfants. Ceux-ci n’étaient d’ailleurs pas nombreux ce matin.

Aucun chiffre n’était disponible à la mi-journée quant au nombre d’écoles qui ont effectivement rouvert ce matin, ni sur le nombre d’élèves présents. Selon le secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC), qui scolarise près d’un enfant sur deux en Fédération Wallonie-Bruxelles, le plus souvent, elles rouvriront mecredi.

Du côté des écoles communales et provinciales, aucune statistique de fréquentation scolaire n’a pu être communiquée. Ici aussi, la rentrée des maternelles sera étalée sur plusieurs jours. Plusieurs grosses communes, comme la Ville de Bruxelles, ont d’ailleurs annoncé ne pas rouvrir leurs écoles maternelles avant lundi prochain, jour retenu pour la reprise de l’ensemble des primaires.

(Avec Belga)