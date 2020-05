Ecole primaire et secondaire, visite carcérale: ce qui change ce lundi 25 mai

Ce lundi 25 mai, plusieurs changements ont lieu dans le cadre du déconfinement que traverse la Belgique. Cela concerne plusieurs secteurs.

Phase 2 de la reprise scolaire

Après les 6e primaires et les classes terminales de secondaire, les possibilités de retour en classes sont étendues à partir de ce lundi aux élèves de 1ère et 2ème primaire, ainsi qu’à ceux de 2e secondaire.

Il ne s’agira toutefois nullement d’une mesure générale, chaque direction d’école pouvant moduler cette seconde phase en fonction de ses capacités organisationnelles, de ses locaux, des conditions de sécurité, etc.

Par ailleurs, dans les écoles de la Ville de Bruxelles, seuls les élèves identifiés comme étant en difficultés scolaires sont rappelés par l’école pour éviter tout décrochage.

Ville de Bruxelles : les enfants avec des difficultés seront prioritaires pour la reprise

Visites carcérales

Les visites en prison sont quant à elles à nouveau possible, mais en respectant certaines conditions. “Une visite par prisonnier et par semaine, de préférence toujours la même personne. Les mineurs ne seront pas autorisés, et bien sûr la distance de sécurité devra être observée“, a précisé Koen Geens, le ministre de la Justice.

En réponse à cela, la CGSP a déposé un préavis de grève pour le 2 juin. “Nous sommes contraints de déposer un préavis de grève pour toutes les prisons belges“, a fait savoir le syndicat dans un communiqué dans lequel il dénonce la reprise des visites le 25 mai alors que, selon le syndicat, la sécurité n’est pas encore assurée pour le personnel, les détenus et les visiteurs.

Rédaction/Photo: Belga