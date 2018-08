Les drones de surveillance de la Région bruxelloise n’ont encore mené aucune mission en un an

Les agents censés gérer ces drones sont toujours en cours de formation alors que les drones ont été achetés en 2017.

Dans le quotidien Le Soir de ce vendredi, le député bruxellois Vincent De Wolf (MR) s’interroge sur l’achat de cinq drones de surveillance achetés par la Région bruxelloise à la société française Novadem pour Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS), l’organe régional chargé de la coordination de la politique bruxelloise en matière de sécurité. Ces drones avaient été dévoilés durant la fête nationale en 2017 et depuis lors, ils n’ont encore mené aucune mission de surveillance.

Le député libéral parle d’un achat impulsif : si l’acquisition des drones a coûté 201.000 euros, Vincent De Wolf estime que le coût réel est aujourd’hui entre 300.000 et 500.000 euros en raison des assurances et des frais d’immatriculation nécessaires. “Cette non-utilisation représente notamment un an de perdu su la garantie”, explique Vincent De Wolf.

Selon Le Soir, le fait que ces drones n’ont pas encore été utilisés s’explique notamment par le fait que les agents sous l’autorité du directeur coordinateur de la Direction déconcentrée de la police fédérale de Bruxelles (le Dirco) n’ont pas encore les autorisations pour les piloter. Il leur faut notamment un brevet de pilote et une formation spécifique menée par le constructeur des drones. “Entre la décision qui est prise et la concrétisation, c’est normal que le temps soit long”, en raison des marchés publics et de la formation du personnel, réplique pour sa part le directeur de BPS Jamil Araoud.

Gr.I. – Photo : illustration Belga