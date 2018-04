Les donateurs se mobilisent à Bruxelles pour aider la Syrie

Les donateurs internationaux réunis à Bruxelles devraient promettre mercredi plusieurs milliards de dollars d’aide en faveur des millions de Syriens déplacés par la guerre afin de répondre aux besoins humanitaires urgents.

L’envoyé spécial de l’ONU Staffan de Mistura a mis en garde mardi contre une nouvelle catastrophe humanitaire imminente dans la province d’Idleb, frontalière de la Turquie, où vivent plus de 2,5 millions de personnes dont une moitié de déplacés. La conférence de “Bruxelles II” sur l’avenir de la Syrie et de la région, qui s’est ouverte mardi, a non seulement pour objectif de mobiliser des fonds, mais également d’encourager la relance des négociations à Genève, conduites sous l’égide de l’ONU et jusqu’à présent infructueuses. L’ONU espère réunir huit milliards de dollars (7,3 milliards de dollars) pour venir en aide aux 6,1 millions de personnes déplacées à l’intérieur de la Syrie et à plus de cinq millions de Syriens réfugiés dans les pays voisins, notamment en Turquie. “Nous sommes désespérément à court de ressources”, a déploré le chef de l’agence d’aide de l’ONU, l’UNOCHA, Mark Lowcock au cours d’un point de presse mardi. L’ONU n’a réussi à mobiliser que la moitié des fonds dont elle avait besoin en 2017. Or les promesses de dons avaient totalisé 7,5 milliards d’euros pour cette période.

Belga