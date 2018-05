Une dispute entre deux familles à l’origine du coup de feu à la gare du Midi

Dans le cadre de l’incident de tire, mercredi à la gare du Midi, un juge d’instruction a été saisi pour « menace par gestes et emblèmes et port d’arme à feu prohibé » à charge de X, rapporte le parquet de Bruxelles ce jeudi matin, dans un communiqué.

Plusieurs personnes ont été entendues en tant que témoin dans le courant de la soirée de mercredi. Entre autre de ces auditions, il ressort qu’une dispute intrafamiliale (entre deux familles), qui date depuis plusieurs années, serait à l’origine de l’incident de tir.

L’identité du suspect est connue et il est toujours activement recherché. L’arme utilisée dans le hall central de la gare du Midi a été retrouvée, sur le chemin de fuite.

Pour rappel, un mouvement de panique a été déclenché mercredi en fin d’après-midi à la suite d’un bruit de détonation. Alors qu’une foule de voyageurs quittaient en trombe la gare, la police, l’armée et des ambulances se sont rendues sur place. On a cru dans un premier temps que le bruit avait été causé par des pétards, mais les images des caméras de surveillance ont montré qu’un coup de feu avait bien été tiré. D’après le parquet de Bruxelles, un homme a tiré vers le sol dans le hall central de la gare, en bas des escaliers qui mènent aux quais 9 et 10. Il a pris la fuite sans faire de blessé.