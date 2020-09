Dinner in the Sky revient sur la Place De Brouckère à partir du 16 septembre

Le concept Dinner in the Sky revient à Bruxelles à partir du 16 septembre. Cette année, le restaurant ne se sera plus sur le Heizel mais prendra ses quartiers depuis la Place De Brouckère, en face de l’hôtel métropole. Pour l’occasion, le célèbre hôtel rouvrira ses portes.

Les convives pourront donc avoir accès à l’hôtel, qui a du fermer ses portes suite au coronavirus.

► Lire aussi : “Début de la procédure Renault à l’hôtel Métropole”

Pour cette édition, les repas consisteront en un dîner gastronomique de quatre plats, préparé par un chef étoilé, le tout à près de 50 mètres de hauteur. 32 personnes maximum pourront profiter de cette expérience culinaire insolite.

Parmi les chefs présents, on retrouve Yves Mattagne (Sea Grille**), David Martin (La Paix**), Pierre Résimont (L’Eau Vive**), Bart De Pooter (de Pastorale**), Alexandre Dionisio (La Villa in the Sky*), Karen Torosyan (Bozar Restaurant*), Isabelle Arpin (Isabelle Arpin), Giovanni Bruno (Senzanome*), Luigi Ciciriello (La Truffe Noire*) et Alain Bianchin (Alain Bianchin*).

Le concept sera accessible du 16 au 28 septembre. Chaque jour, trois services seront organisés : 12h00, 19h00 et 21h00.

Image : Dinner in the Sky