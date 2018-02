Didier Wauters, future tête de liste CDH à Bruxelles: “Je peux incarner monsieur et madame tout le monde”

Peu connu en politique, le chef de file CDH et assure que son arrivée en tête de liste des humanistes pour les communales n’est pas le fruit du hasard.

“Il faut arrêter ce mauvais scénario et il faut arrêter les frais du stade national“, a expliqué ce lundi matin Didier Wauters, chef de file CDH et CD&V à Bruxelles et future tête de liste des humanistes dans la capitale, sur le plateau de l’Interview. “A partir du moment ou la Région flamande n’octroie pas le permis d’urbanisme et le permis d’exploitation de ce stade, nous sommes dans les conditions d’une résiliation pure et simple du bail emphytéotique“, a-t-il poursuivi.

Faut-il toutefois construire un stade? “J’ai pas de solution dans mon chapeau“, explique Didier Wauters. La future tête de liste CDH plaide pour un projet concerté: “En tant que candidat citoyens, il faut mettre les gens autour de la table et y réfléchir constructivement. Plusieurs possibilités sont envisageable.”

“Je peux incarner monsieur et madame tout le monde”

Issu de la société civile, Didier Wauters assure que son arrivée en tête de liste des humanistes à Bruxelles “n’est pas le fait du hasard, mais des circonstance“. “On est parti sur un processus collectif, avec des idées d’ouverture et d’incarnation. Je peux incarner monsieur madame tout le monde (…) J’ai fait le choix du CDH depuis longtemps. C’est un parti inclusif, qui réunit des idées opposées, qui écoute et qui prend des décisions pour le bien-être des gens“, conclut-il.

.@DidierWauters : je suis la surprise du chef, tête de liste CDH à la Ville. Depuis mes 16 ans je suis investi dans l'associatif citoyen.#interview — BX1 – Actu (@BX1_Actu) February 5, 2018

T.D.