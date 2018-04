Didier Reynders sensibilise des jeunes bruxellois aux questions européennes

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders s’est rendu jeudi matin au collège Saint-Hubert de Watermael-Boitsfort pour sensibiliser des jeunes aux questions européennes. Cette visite était la première d’une série de rencontres entre élèves et diplomates ou collaborateurs du SPF Affaires étrangères.

Ce projet éducatif, mis en oeuvre pour la septième année consécutive, est organisé autour de la journée de l’Europe du 9 mai prochain. Il a été mis sur pied avec la collaboration de la Représentation de la Commission européenne en Belgique et du relais d’information Europe Direct. Au total, 11 écoles secondaires francophones et 13 néerlandophones à travers le pays recevront la visite d’un diplomate ou d’un collaborateur du SPF d’ici le 17 mai.

Les établissements d’enseignement ont été sélectionnés après avoir répondu à un appel à candidatures lancé en février. Parmi les participants figurent notamment le lycée Mater Dei de Woluwe-Saint-Pierre, Notre-Dame des Champs à Uccle, l’athénée Royal Les Marlaires à Gosselies et l’atheneum GO! For Business à Molenbeek. Au collège Saint-Hubert, les rhétoriciens ont répondu à deux quiz sur les matières européennes. Ils ont ensuite écouté des exposés du vice-Premier sur l’histoire et le fonctionnement des institutions de l’UE.

Belga