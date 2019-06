Didier Gosuin et Sophie Wilmès, focus sur le quotidien de deux ministres en affaires courantes

Les gouvernements du pays sont en affaires courantes. Cette période s’étend de la démission d’un gouvernement à la nomination de son successeur. En tant que gouvernements sortants, ils ne disposent que de compétences limitées. Les ministres n’ont donc pas l’occasion de lancer de nouveaux dossiers.

La période est donc plus calme pour les ministres. C’est notamment le cas aux cabinets de la ministre fédérale du Budget et de la Fonction publique Sophie Wilmès et du ministre bruxellois de l’Economie Didier Gosuin (Défi). La première pourrait être reconduite si le MR monte à nouveau dans une majorité fédérale. Le second a quant à lui annoncé qu’il quitterait ses fonctions à la mise en place du nouveau gouvernement bruxellois. Il se consacrera alors entièrement au mayorat de la commune d’Auderghem.

► Rencontres de Thomas Dufrane, Michel Geyer et Camille Dequeker