La deuxième vague de chaleur de 2018 est atteinte

Une première vague de chaleur avait déjà été enregistrée dans le pays entre le 13 et le 27 juillet.

La deuxième vague de chaleur de l’année 2018 a été officiellement atteinte ce samedi avec une température de 30°C relevée à Uccle, a tweeté le météorologue David Dehenauw vers 14h30.

30 degrés à Uccle maintenant = officiellement la 2ème vague de chaleur de 2018 — David Dehenauw (@DDehenauw) August 4, 2018

Cette canicule a commencé le 29 juillet dernier et se terminera probablement en deuxième partie de la semaine prochaine, avait précisé plus tôt M. Dehenauw.

Pour retrouver deux vagues de chaleur sur la même année, il faut remonter à 2006, indique le météorologue, qui précise que ce fut aussi le cas en 1995 et 1911. La plus longue canicule connue en Belgique date quant à elle d’août 1947 et avait duré 19 jours.

Une vague de chaleur est atteinte lorsque la température dépasse les 25°C pendant cinq jours consécutifs, avec au moins trois jours lors desquels une température de minimum 30°C est relevée.

Belga