Une deuxième journée sans voiture à Bruxelles ? “Il faut sensibiliser à une autre mobilité”

La proposition revient souvent sur la table : faut-il instaurer une deuxième journée sans voiture, en pleine semaine, en Région bruxelloise, en plus du dimanche sans voiture annuel ? Ecolo et Groen sont revenus cette semaine avec cette proposition sur la table. Avec quelques opposants face à eux.

Et si une deuxième journée sans voiture se déroulait en semaine à Bruxelles ? L’idée a été relancée cette semaine par les partis écologistes Ecolo et Groen. Cette proposition sera débattue le 22 janvier au Parlement bruxellois, avec l’espoir pour les écologistes d’envisager l’installation de cette nouvelle journée dans les plus brefs délais.

Toutefois, la proposition ne plaît pas à tout le monde. Les représentants des commerces s’interrogent notamment sur l’impact économique d’une telle journée. Sur le plateau de M, le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI) se demande notamment si l’objectif est vraiment de créer une mobilité différente en Région bruxelloise à l’occasion de ces journées sans voiture. Alors que le GRACQ propose aussi des campagnes de sensibilisation pour une autre mobilité, notamment dans les écoles.

■ Les invités : Bernard Clerfayt (DéFI, bourgmestre de Schaerbeek), Florine Cuignet (GRACQ) et Antoine Bertrand (Union des Classes Moyennes).

