Deux têtes d’ampoules lumineuses déambulent place Sainte-Catherine

Des personnages avec des ampoules de 10 kg à la place de leur tête et qui mesure plus de deux mètres de haut. Pendant une heure, les visiteurs des Plaisirs d’Hiver ont pu admirer cette déambulation lumineuse sur la place Sainte-Catherine.

Les deux personnages interagissent grâce à du morse lumineux. Ils communiquent grâce à la lumière. Cette déambulation était la quatrième et dernière de la saison.

Les Plaisirs d’Hiver sont bientôt finis et se tiendront jusqu’au 31 décembre. Vous pouvez profiter encore pendant une semaine du marché et de ses installations lumineuses, qui sont plus importantes que l’année dernière.

Le spectacle de son et lumière, ainsi que le sapin de Noël restera sur la Grand’Place de Bruxelles jusqu’au 7 janvier. La patinoire reste également accessible jusqu’à cette date également.