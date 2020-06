Deux personnes interpellées pour trafic de stupéfiants à Watermael-Boitsfort

Deux hommes âgés de 19 et 20 ans ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles jeudi passé, après que la police de la zone Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) les a interpellés en possession de stupéfiants, dans le quartier des Trois Tilleuls à Watermael-Boitsfort.

“Une patrouille de police a contrôlé, le 28 mai dernier vers 02h00, deux hommes âgés de 19 et 20 ans, à hauteur de l’avenue des Cailles à Watermael-Boitsfort, dans le quartier des Trois Tilleuls. Ils étaient en possession de 767 grammes de marijuana et d’une somme de 1.740 euros en petites coupures“, a indiqué mardi la zone de police Marlow.

“La drogue avait été dissimulée derrière un véhicule lors du passage de la patrouille. Les deux jeunes hommes ont été privés de liberté. Il s’agit de deux habitants de Watermael-Boitsfort connus de la justice et de la police pour des faits liés aux stupéfiants et à des vols avec violence. Les équipes de police ont par ailleurs retrouvé en leur possession une carte d’identité et une carte bancaire d’un habitant de Watermael-Boitsfort qui avait été récemment victime d’une fraude informatique“, a encore déclaré la zone de police. Les deux suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles.

