Deux candidats annoncés pour la succession de Luc Hennart

Luc Hennart ne pourra être reconduit à la tête du tribunal de première instance francophone de Bruxelles : deux candidats espèrent lui succéder, annonce ce mercredi L’Écho.

Les candidats pour le poste de président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont connus, affirme L’Écho. Une femme et un homme seront auditionnés en septembre avant de savoir si l’un ou l’autre pourra prendre la succession de Luc Hennart.

Anne Dessy, actuelle vice-présidente du tribunal de première instance, est l’une de ces candidats. Elle a notamment décidé en 2017 la fin de l’exploitation des routes aériennes du Canal et du Ring en Région bruxelloise ainsi que la fin des atterrissages sur une piste de l’aéroport de Bruxelles-National. Elle a également déclaré recevable une plainte de l’ancien dirigeant catalan Carles Puigdemont contre un juge de la Cour Suprême espagnole, contre l’avis de la justice espagnole.

L’autre candidat se nomme Vincent Bertouille et est juge de paix à Forest. Il est également magistrat de presse de l’Union royale des juges de paix et de police et ancien membre du Conseil Supérieur de la Justice (CSJ).

Luc Hennart, pour rappel, n’a pu se présenter pour un nouveau mandat à la tête du tribunal bruxellois, sur décision du CSJ. Son âge et ses sorties dans les médias (notamment à l’égard de la juge Anne Gruwez, principale tête d’affiche du film “Ni juge, ni soumise”) ont notamment eu raison de sa reconduction.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge