Deux blessés lors d’une bagarre à la Porte de Hal à Saint-Gilles

Deux personnes ont été blessées dans une bagarre samedi soir à la Porte de Hal à Saint-Gilles, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles, confirmant les informations de plusieurs médias. L’une des deux personnes était dans un état critique mais elle est à présent hors de danger. Par ailleurs, la police a pu interpeller un suspect.

Les circonstances exactes et la raison de la bagarre ne sont toujours pas claires, mais samedi soir, plusieurs personnes en sont venues aux mains dans un parc à la Porte de Hal à Saint-Gilles. Des couteaux et des tessons de bouteille auraient été utilisés. Deux personnes ont été blessées, dont une plus grièvement.

“La victime, un homme âgé de 54 ans, a été emmenée à l’hôpital“, a déclaré la porte-parole du parquet de Bruxelles lundi. “Il était dans un état critique, mais ce n’est plus le cas à présent. Un suspect, un homme âgé de 37 ans, a été interpellé et mis à disposition du parquet. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.“

Belga, image prétexte