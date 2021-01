Des propos racistes tenus par deux policières de la zone Midi : les politiques réagissent

Sofia Bennani (cdH), conseillère de police dans la zone Midi et Pierre Kompany, député cdH au Parlement bruxellois, demandent dans un communiqué que “toute la lumière puisse être faite sur cette affaire et que des sanctions soient prises”.

« Plusieurs questions se posent : pourquoi une seule policière a fait l’objet d’une procédure de sanctions et pas l’autre ? Est-ce que d’autres procédures de sanctions ont été envisagées ? Qu’est-ce qui a été mis en place en interne pour que de tels faits ne se reproduisent plus ? Ce sont des faits d’une gravité extrême qui sont relatés aujourd’hui. » explique Sofia Bennani, conseillère de police dans la zone Midi.

Pierre Kompany demande de convoquer en urgence la Commission Intérieure. Pour lui, « trop de faits de racisme sont relatés dans le chef de certains policiers. Après l’affaire Ibrahima et au vu des émeutes qui ont eu lieu, il y a clairement une rupture de confiance envers la police. Il nous faut à tout prix la restaurer et le dialogue est une voie essentielle. La Police doit être synonyme de sécurité et de bienveillance.»

Le PS bruxellois appelle à un projet national de réconciliation

Sur Twitter, le président de la Fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej, s’exprime : “Tout y passe : racisme, insultes homophobes et autres propos indignes de la fonction de police. Cela ne peut qu’attiser les tensions sur fond d’amalgames. Madame la ministre de l’Intérieur, il nous faut un projet national de réconciliation et d’apaisement, et vite”, écrit-il sur le réseau social.

Tout y passe : racisme, insultes homophobes et autres propos indignes de la fonction de police. Cela ne peut qu’attiser les tensions sur fond d’amalgames. Madame la Ministre de l’Intérieur @AnneliesVl il nous faut un projet national de réconciliation et d’apaisement, et vite ! pic.twitter.com/YfXYVNWFJL — Ahmed Laaouej (@AhmedLaaouej) January 21, 2021

“Ceci mérite une sanction sévère. Mon groupe politique interpellera le Collège de police de la zone Midi sur cette affaire inqualifiable“, ajoute la députée bruxelloise Fadila Laanan.

Ceci mérite une sanction sévère. Mon groupe pol. interpellera le Collège de police de la zone Midi sur cette affaire inqualifiable!!!! “Macaques, tapettes, ça pue ici” : l’attitude raciste de ces deux policières en patrouille à Bruxelles choque ! (VIDEO) https://t.co/1I8qe7hBd6 — Fadila LAANAN (@fadilalaanan) January 21, 2021

YdK avec Belga – Photo d’illustration : Belga – Jasper Jacobs