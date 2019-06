Des places sans arbre en Région bruxelloise ? La question de la végétalisation se pose en pleine canicule

Alors qu’une vague de chaleur touche cette semaine la Région bruxelloise, de nombreux citoyens de la capitale s’interrogent sur l’absence d’arbres lors de la rénovation de nouvelles places dans la capitale, comme la place De Brouckère ou la place Reine Astrid à Jette. Pourtant, cette tendance peut s’expliquer.

Bruxelles-Environnement a récemment dévoilé une carte dévoilant les îlots de fraicheur dans la Région bruxelloise, expliquant notamment que les forêts et les parcs sont les endroits les plus frais, idéaux pour faire baisser la température quand le soleil frappe. Alors que le macadam, les trottoirs et les places en pierre ont tendance à conserver la chaleur, faisant grimper le mercure de quelques degrés dans leurs environs directs.

Alors, comment expliquer que les récentes places rénovées comme la place De Brouckère à Bruxelles, la place Jourdan à Etterbeek ou la place du Miroir à Jette ne comportent aujourd’hui quasiment aucun arbre ? Celles-ci sont en fait dégagées pour faire place aux marchés et aux autres événements qui prennent de l’espace. “On n’a pas trop l’habitude de laisser place à la nature sauvage dans le métier de paysagiste et d’urbaniste, alors qu’aujourd’hui, il y a moyen de faire plus sauvage”, explique Charlotte Claessens, du département accompagnement Ville Durable à Bruxelles Environnement.

La commune de Saint-Gilles explique pour sa part qu’elle cherche justement un équilibre entre la nature et le fonctionnel, et veut donc végétaliser au mieux sa future place Marie Janson.

■ Reportage de Marine Guiet et Manon Ughi.