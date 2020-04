Des milliers d’artistes vont se retrouver sans revenu, dénoncent plusieurs fédérations du secteur culturel

Il n’y a toujours pas de proposition de la ministre fédérale de l’Emploi, Nathalie Muylle, pour adapter le chômage temporaire aux réalités du secteur, malgré des demandes répétées, dénoncent plusieurs fédérations professionnelles représentant les compagnies des arts de la scène.

Le chômage temporaire n’est en effet accordé qu’aux artistes dont le contrat commençait avant le 13 mars et était toujours en cours au moment où le confinement a été imposé.

“La fin du mois se profile et des milliers de travailleurs et travailleuses du secteur, dont les contrats n’ont pu être prestés, vont se retrouver sans aucun revenu.”, préviennent dans un communiqué Aires libres (Fédération des arts du cirque, de la rue et des arts forains), la Chambre des compagnies théâtrales pour adultes, la Chambre des théâtres pour l’enfance et la jeunesse et la Fédération professionnelle du secteur chorégraphique. La culture est le secteur économique le plus impacté par la crise, “c’est aussi la grandes absente de la communication gouvernementale, hormis pour ‘les rassemblements de masse’. “, indiquent-elles encore.

Dans une nouvelle lettre adressée à la Première ministre, Sophie Wilmès (MR), et à la ministre fédérale de l’Emploi, Nathalie Muylle (CD&V), les fédérations professionnelles, demandent “la rédaction immédiate” d’un arrêté royal permettant aux employeurs du secteur artistique d’obtenir “le chômage pour force majeure pour tout travailleur dont l’engagement a été suspendu, interrompu ou annulé pour cause de coronavirus, quel que soit l’état de la formalisation de cet engagement et quel que soit le statut social du travailleur.” Elles demandent également la prolongation des mesures d’accès au chômage temporaire pour force majeure jusqu’à la reprise complète des activités culturelles.

Nous n’avons pas réussi à joindre le cabinet de la ministre Nathalie Muylle. De son côté, la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Buxelles, Bénédicte Linard (Ecolo), attend toujours l’arrêté royal concernant la situation des artistes, avec un assouplissement de l’accès au statut d’artiste, et l’adaptation du chômage temporaire aux spécificités du secteur, nous confirme son porte-parole Nicolas Parent.

