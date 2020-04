Des masques et gels vendus illégalement dans un magasin d’alimentation

La police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles a procédé, dimanche, à la saisie de masques et gels vendus illégalement dans un magasin d’alimentation bruxellois.

“La police a été avertie que, dans ce magasin de Bruxelles, on vendait des gels hydroalcooliques, des sprays et des masques chirurgicaux. Après avoir constaté que c’était bien le cas, le gérant du magasin a été auditionné et les produits ont été saisis“, relate Willemien Baert, porte-parole du Parquet de Bruxelles.

Un PV a été rédigé pour non-respect des règles de confinement, et a été transmis au Parquet de Bruxelles. Les produits saisis, eux, ont été offerts au CHU Saint-Pierre, “heureux de ce matériel très utile en période de COVID19“, précise la zone de police dans un tweet.

Hier, une équipe de notre recherche locale a découvert une vente illégale de masques et gels divers dans un magasin d’alimentation à Bruxelles. Ces objets ont été saisis et offerts à l’hôpital @ChuSaintPierre, heureux de ce matériel très utile en période #COVID2019 pic.twitter.com/uF74YdWKCl — PolBru (@zpz_polbru) April 13, 2020

Il est stipulé, dans un arrêté publié le 23 mars au Moniteur belge, que “la vente au détail des équipements de protection individuelle et des biocides suivants est uniquement autorisée aux officines agréées et pour autant qu’ils soient prescrits par un professionnel de la santé : masques FFP2 et FFP3, gels hydroalcooliques tabliers de protection perméables ou non, lunettes et masques de protection, gants (nitrile) manche longue d’au moins 300 mm, alcools pour les mains et perioxide hydrogène 12% et nébuliseurs“. Cependant, celui-ci a été abrogé le 7 avril selon le porte-parole du SPF Economie.

Cependant, l’enquête de police a permis de déterminer que cette vente a eu lieu également avant le 7 avril, nous a confirmé le Parquet de Bruxelles ce mardi midi. La saisie était donc justifiée.

ArBr – Photo : zpz_polbru (Twitter)