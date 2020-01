Le festival “Rire Ensemble” prend ses quartiers du 23 au 28 mars à Bruxelles pour 6 soirées dans différents lieux culturels. Près de 7.500 spectateurs sont attendus. Des humoristes belges, français, suisses et internationaux issus de la francophonie se produiront lors de l’événement.

La soirée de gala qui rassemblera un grand nombre d’humoristes se déroulera le samedi 28 mars au Palais 12. Elle réunira les Belges Pablo Andres, Fanny Ruwet et Farah, les Français Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, Redouane Bougheraba, Booder, Paul Mirabel et Djamil Le Shlag, ou encore le Suisse Thomas Wiesel. L’équipe du Kings of Comedy Club ouvrira le festival en ses murs avec deux soirées “scène ouverte” les lundi 23 et mardi 24 mars.

Un des humoristes sera choisi pour rejoindre le grand gala de clôture de l’édition 2021. Le théâtre Molière accueillera le mercredi 25 mars la comédienne franco-ivoirienne Shirley Souagnon en solo et le jeudi 26 mars une soirée “Rire ensemble Afrique” qui proposera une adaptation du Dîner de cons, signée par l’auteur et metteur en scène ivoiro-libanais Abass Zein et mise en forme par les artistes Oualas, Samia Orosemane, Sacko Camara et Miss Kate. L’actrice et humoriste Tatiana Rojo assurera quant à elle l’avant-propos.

Le vendredi 27 mars, les Voyageurs sans bagage revisiteront encore l’oeurvre de Molière à La Madeleine. “On a invité des humoristes belges bien sûr, mais aussi des talents venus de France, de Suisse et de plusieurs pays d’Afrique”, détaille Mourad Maimouni, président de l’événement.

“Notre ambition n’est autre que de célébrer la diversité et de hisser le festival ‘Rire Ensemble’ au même rang que ceux de Montréal ou Montreux. Il était temps de mettre en valeur tous nos humoristes qui connaissent un grand succès à l’international et de replacer la Belgique sur la carte de l’humour”.

L’ événement “Rire Ensemble” est né en 2012 sous l’égide de l’échevin ixellois Bea Diallo. Il visait alors à s’attaquer avec humour aux idées reçues et aux discriminations en tout genre. Il revient pour la troisième année consécutive sous la forme d’un festival porté par le Kings of Comedy Club et la société DRS Group.

Belga