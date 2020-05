‘Des galettes pour nos premières lignes’ : un Bruxellois distribue des galettes au personnel hospitalier

Après avoir vendu durant des années ses galettes et autres pâtisseries dans plusieurs points de vente bruxellois avant de se séparer de son affaire, Marc Lejeune remet son tablier pour la bonne cause, et cuisine des galettes qu’il distribue depuis plusieurs semaines au personnel hospitalier.

L’idée fait suite à une proposition d’une amie, ergothérapeute à la Clinique Saint-Jean. “Elle a connu mon ancienne enseigne, le Tartisan, dont les galettes avaient beaucoup de succès. Je lui ai donc proposé d’en faire pour les équipes de Saint-Jean, pensant que ce serait quelque chose qui pourrait offrir un petit réconfort pratique lors des pauses“, relate Marc Lejeune, “Prendre une galette et la manger rapidement lorsqu’on est sous stress serait un petit moment de plaisir, qui pourrait rebooster le personnel avant de poursuivre ses activités“.

Près de 20.000 galettes ont été livrées à l’heure actuelle, dans de nombreux hôpitaux (Clinique Saint-Jean, Erasme, Brugmann, CHU Saint-Pierre, Molière-Longchamp, Clinique du Fond Roy, Saint-Anne Saint Rémy, Cliniques Saint-Luc), mais aussi des maisons de retraite et des CPAS. Dès la semaine prochaine, Marc effectuera une première livraison aux CHIREC Delta et Braine-l’Alleud, avant de repasser dans d’autres hôpitaux déjà livrés.

Marc est actuellement aidé par trois amis, notamment dans la production et la livraison, face à un nombre de plus en plus important de demandes. “Nous avons de nombreux retours des hôpitaux, nous recevons des photos et des commentaires, des appels téléphoniques“, précise-t-il.

Une initiative financée via Facebook

Pour financer cette initiative, Marc a fait appel à sa communauté Facebook, via une collecte de fonds. “Le but étant de payer les frais y adhérant : marchandise, matériel d’emballage, etc“. Chaque don de 5 euros équivaut à une boîte d’une cinquantaine de galettes, soit en moyenne la quantité nécessaire pour le service complet d’un hôpital.

Toute aide est, bien sûr, la bienvenue. “Tout d’abord les dons, sans quoi nous ne pourrons pas continuer. Mes contacts ont tous déjà été mis à contribution à plusieurs reprises, et nous arrivons à la fin de cette somme“, explique Marc qui recherche également des volontaires pour l’aider dans la production et la livraison, “Pour l’aide physique, cuire des galettes à la portée de tous mais prend du temps. Des personnes ayant une voiture sont aussi bienvenues pour les livraisons et les emballages. Et des personnes sachant un peu cuisiner en grande quantité sont recherchées pour préparer la pâte. Mais là encore, toujours en fonction de la continuité des dons“.

