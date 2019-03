Des femmes juristes mèneront une action de sensibilisation devant le Palais de Justice ce vendredi

L’association Fem&LAW, composée de femmes juristes et féministes, mènera vendredi matin une action de sensibilisation devant le bâtiment Montesquieu du palais de justice de Bruxelles. Elle sensibilisera “les avocates et avocats, ainsi que les justiciables, au message de la journée” des droits des femmes et les invitera “à rejoindre la marche organisée par le Collecti.e.f 8 mars” prévue à 17h00 depuis la gare centrale, indique-t-elle dans un communiqué mercredi.

Fem&Law appelle à se joindre à la grève totale des femmes ce vendredi, initiée par le Collecti.e.f 8 mars. “Les inégalités frappent aussi les femmes juristes“, souligne l’association. Alors que les femmes sont majoritaires parmi les étudiants en droit et les jeunes praticiens, celles-ci se font plus rares aux hautes fonctions. “Leur progression professionnelle est entravée par divers obstacles liés à leur genre“, avance Fem&Law.

Elle cite une étude menée par le barreau de Bruxelles en 2017 sur le parcours professionnel des avocats qui a révélé que “les avocates gagnent en moyenne la moitié des revenus perçus par leurs homologues masculins“. En tant que juristes, les femmes sont également souvent confrontées à la réalité que “l’égalité n’est pas un fait“.

L’association cite en vrac les “mères célibataires, seules avec leurs enfants, que le CPAS refuse d’aider parce qu’elles ne sont pas suffisamment disponibles sur le marché de l’emploi”, les femmes “qui portent plainte pour viol ou violences conjugales et voient leurs plaintes classées sans suite, quand elles sont enregistrées“, ou encore “les avocates qui s’entendent dire qu’il faut se débrouiller avec le harcèlement et le sexisme pour faire carrière au barreau“.

Pour dénoncer tout cela alors que “nous avons toutes et tous tendance à considérer que c’est là l’ordre naturel des choses – parce que ‘tout va mieux qu’avant’ et que les hommes et les femmes sont différents“, l’association sera présente devant le bâtiment Montesquieu du palais de justice de Bruxelles ce vendredi à 08h00, avant les premières audiences. Elle rejoindra également la manifestation qui part à 17h00 de la gare de Bruxelles-Central.

Source/Image: Belga