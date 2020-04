Des équipes de MSF viennent en aide aux maisons de repos

Médecins Sans Frontières (MSF) a mis en place des équipes mobiles pour venir en aide aux maisons de repos en Belgique. Les équipes se mettront ainsi à la disposition des autorités régionales.

En Wallonie, MSF collabore avec l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) et à Bruxelles avec Iriscare et Bruxelles Prévention et Sécurité. Ces organismes aident MSF à cibler les maisons de repos qui ont le plus de besoin d’aide.

La mission a tout d’abord été mise en place à Bruxelles et vient de s’étendre à la Wallonie et à la Flandre. “On essaie de donner des conseils adaptés dans les maisons de repos“, a expliqué mercredi Stéphanie Goublomme, coordinatrice du projet de MSF pour Bruxelles.

“Il y a des maisons de repos où ça se passe très bien et d’autres où la situation est plus compliquée, notamment parce qu’elles manquent actuellement de personnel mais aussi de matériel. Les questions des maisons de repos portent essentiellement sur comment bien porter le masque ou encore quand changer les gants et les masques“, a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse en ligne.

Outre un soutien pour la bonne pratique des mesures d’hygiène par tout le personnel des maisons de repos, MSF se met à disposition des autorités régionales pour réaliser à leur demande des tests de dépistage dans ces établissements. “Il est indispensable d’utiliser les tests pour contrôler une telle épidémie“, a déclaré Bart Janssens, directeur des opérations MSF Belgique. “Il va être très important de regarder les résultats de la première vague des tests pour ensuite mieux organiser les mesures à l’intérieur des maisons de repos, notamment pour pouvoir isoler les patients positifs des patients négatifs. On réduira ainsi le risque de propagation. Mais en pratique, cela risque de ne pas être simple car certaines maisons de repos ne disposent pas de chambres en réserve, pour certaines autres il y a déjà différentes sections, par exemple pour séparer les personnes démentes des autres. Bref, les maisons de repos ont besoin de beaucoup d’appui“, a-t-il commenté. “Il nous faut tout d’abord déterminer qui sont les personnes à tester en priorité. Il s’agit de tester premièrement le personnel de santé et les travailleurs sociaux, et ensuite les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques qui diminuent leur système immunitaire, puis les personnes fragilisées socialement“, a exposé Bart Janssens.

MSF a d’ailleurs installé un centre d’accueil sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles pour les sans-abri qui présentent des symptômes du Covid-19 mais qui ne peuvent pas se mettre en quarantaine car étant sans toit. Là, des tests de dépistage ont déjà été pratiqués. Les patients diagnostiqués positifs sont alors isolés des autres.

Belga