Des élèves d’Etterbeek en lice pour la Mini-entreprise européenne de l’année avec une bière bio sans alcool

Des élèves de l’athénée royal Jean Absil d’Etterbeek tenteront jeudi de remporter à Lille (nord de la France) le titre de Mini-entreprise européenne de l’année avec leur projet de bière fruitée, sans alcool, bio et éco-responsable, indique ManpowerGroup, partenaire de la compétition.

Avec leur mini-entreprise “Osmos”, ces élèves bruxellois défendront les couleurs de la Belgique francophone face à plus de 200 jeunes de 15 à 18 ans issus de 39 pays. Le nord du pays sera lui représenté par l’école Sint Lutgardi de Merksem. Sa mini-entreprise “Pleduco” crée et commercialise un jeu de cartes éducatif pour apprendre le néerlandais.

Le programme des mini-entreprises est organisé par l’ONG Junior Achievement, qui fête son centenaire cette année. Au niveau européen, la course au titre de meilleure mini-entreprise célèbre son 30e anniversaire. Plus de 340.000 jeunes européens, issus de 8.400 écoles, ont participé aux compétitions nationales cette année. Ils ont créé un total de plus de 28.000 mini-entreprises.

Outre le titre suprême, les jeunes pourront également remporter le “Ready for Work Award”, décerné par ManpowerGroup pour récompenser “la motivation à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences”.

Parallèlement à cette finale européenne, se tient un colloque sur l’éducation à l’entrepreneuriat.

avec Belga