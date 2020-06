La culture se déconfine petit à petit. Certains concerts sont de nouveau organisés mais attention pas n’importe lesquels et pas n’importe comment. Illustration à Ixelles avec “Soul Caravane”. Une caravane de dix artistes surprend, lors de concerts secrets et mobiles mais bien autorisés, les habitants ixellois ce week-end et le week-end prochain.

■ Duplex d’Aurélie Vanwelde et Quentin Rosseels