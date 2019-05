Des associations féministes lancent à Bruxelles la journée internationale du clitoris

Plusieurs associations féministes belges et françaises se sont réunies ce mercredi au cœur du quartier européen à Bruxelles afin de donner “une meilleure visibilité à cet organe méconnu”.

L’asbl Amazone, la Coordination française du Lobby Européen des Femmes (CLEF), l’association “Dessine-moi un clito”, l’association Young Feminist Europe, l’association “Réussir l’égalité Femmes-Hommes” ou encore le Forum Femmes Méditerranée ont ainsi lancé cette journée internationale du clitoris en ce 22 mai.

Ces associations, femmes et hommes politiques ou militant.e.s, souhaitent ainsi que le clitoris, “organe méconnu” soit enfin mis en avant. Elles expliquent ainsi que la découverte du clitoris par deux chercheuses ces vingt dernières années ont permis de relever “l’approche machiste de la médecine sexuelle et le désintérêt pour le plaisir féminin dans la recherche et l’enseignement. De nombreux manuels scolaires ne mentionnent pas le clitoris ou seulement partiellement, sans montrer sa véritable forme”.

Un clitoris géant était donc présent sur la place du Luxembourg, à Bruxelles, pour inaugurer cette journée internationale du clitoris et expliquer les raisons de cette manifestation. Les associations ont également créé une page Facebook pour défendre ce “World Clitoris Day”, mais également une page Wikipedia.

Gr.I. – Photo : archive BX1