Des algues bleues dans le canal : le Port de Bruxelles appelle à la vigilance

Depuis plusieurs jours, suite à la vague de chaleur, le canal de Bruxelles prend une teinte verdâtre.

Le Port de Bruxelles annonce que des analyses sont en cours pour confirmer la présence d’algues bleues dans le canal de Bruxelles et évaluer leur taux de concentration. Les résultats seront connus en fin de semaine prochaine.

Toutefois, face à la couleur verdâtre du canal, justement due à la possible présence de ces algues bleues, le Port de Bruxelles recommande aux Bruxellois, “et plus particulièrement aux pêcheurs et aux pratiquants de la voile, de l’aviron et des sports nautiques en général”, d’éviter les zones verdâtres ou bleutées du canal.

Il est ainsi demandé d’éviter tout contact avec la peau, et évidemment de ne pas inhaler ou ingérer l’eau du canal. De même pour les animaux de compagnie. Le Port de Bruxelles rappelle également que la baignade est totalement interdite et que la consommation de poissons venant du canal est “vivement déconseillée”.

► Lire aussi : La baignade dans l’étang du Bois de la Cambre est annulée

Gr.I. – Photo : Thomas Dufrane