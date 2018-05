Dernière journée de chaleur avant le retour de températures plus fraiches jeudi

Un mercredi chaud avant le retour à la fraicheur. Des températures entre 15 et 27 degrés.

La journée de mercredi débutera sous le soleil avec parfois quelques champs nuageux sur l’ouest et le centre du pays. Des nuages plus denses viendront ensuite perturber la sérénité du ciel dans l’intérieur des terres. Au fil des heures, le risque d’averses orageuses augmentera dans la moitié est du pays. Le thermomètre affichera 15 degrés au littoral et 27 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré qui soufflera de secteur nord-ouest.

Mercredi soir, le ciel se chargera depuis l’ouest. Dans la moitié est du pays, quelques fortes averses orageuses sont attendues par endroits, mais le temps deviendra à nouveau plus sec en deuxième partie de nuit. Les minima descendront de 7 à 11 degrés, sous un vent modéré de nord-ouest, revenant à l’ouest.

Jeudi, la nébulosité sera d’abord assez abondante avec un risque de quelques précipitations, essentiellement dans l’ouest du pays. Ensuite, des éclaircies se développeront depuis le littoral, mais une averse pourrait encore se produire notamment dans le centre et l’est. Il fera nettement moins chaud avec des maxima de 12 ou 13 degrés en Ardenne ainsi qu’à la mer et de 14 à 16 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest.