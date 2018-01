La dernière campagne publicitaire de Star Casino bientôt retirée des installations de la STIB

La dernière campagne publicitaire de l’enseigne de casinos Star Casino.be ne sera bientôt visible dans les stations de métro, arrêts de tram et autres installations de la STIB en raison du caractère sexiste de cette campagne, a confirmé la société bruxelloise de transports en commun via les réseaux sociaux.

Une femme nue, avec quelques billets pour cacher ses parties intimes et sa poitrine : voici la dernière publicité de l’enseigne Star Casino.be, qui a valu l’indignation de bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux. Le caractère sexiste de l’affiche, notamment placardée dans plusieurs installations de la STIB, a choqué, notamment sur Twitter.

J’en vois qui n’ont pas suivi. pic.twitter.com/S70dbyMXm3 — Myriam Leroy (@My_L) January 2, 2018

La STIB a finalement décidé de retirer “au plus vite” ces différentes affiches de ses stations de métro, arrêts de tram et autres abribus. “Ce sera fait endéans les 24 heures au plus tard”, confirme la société bruxelloise.

Pour rappel, toutes les campagnes d’affichage acceptées par la régie publicitaire de la STIB doivent répondre aux normes imposées par le Jury d’Éthique Publicitaire (JEP), qui répond aux éventuelles questions des citoyens concernant les différentes publicités visibles en Belgique.

Après renseignement, nous avons décidé de retirer l'affichage de ces publicités dans nos installations au plus vite, ce sera fait endéans les 24h au plus tard ^ml — STIB-MIVB (@STIBMIVB) January 2, 2018

Gr.I. – Photo : Belga