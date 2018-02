Déraillement à Schaerbeek: le train devrait être dégagé ce jeudi

Un train de marchandises a partiellement déraillé dans la nuit de mardi à mercredi, près de la gare de Schaerbeek, à Bruxelles. L’accident n’a pas fait de blessés, et le train ne transportait pas de produits dangereux. Les perturbations pour les voyageurs sont donc restées limitées.

Le train comportait 28 wagons et voyageait en direction de Tergnier, en France. Vers 1h20, la locomotive et la première voiture ont déraillé et se sont retrouvées sur la voie publique, sur la chaussée de Vilvorde. Le train a percuté une camionnette et plusieurs autres voitures. Il a également détruit un muret. La chaussée de Vilvoorde est bloqué depuis le centre commercial Dockx. Pour l’instant, la raison précise du déraillement n’est pas encore connue. Infrabel a entamé une enquête, et les autorités compétentes ont été informées. “Tant que l’enquête est en cours, le train doit rester là pour les constatations nécessaires”, indique le porte-parole d’Infrabel. “Ensuite, nous devrons encore vérifier d’éventuels dommages à l’infrastructure”. Localement, les trains peuvent facilement être déviés, et les perturbations devraient rester limitées, insiste-t-il.

Contacté par nos soins, le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Sacré, nous a confirmé que le train devrait être dégagé ce jeudi en cours de journée.

Rédaction et Belga