Dépeceurs de Xhuliano: l’avocat général a requis la culpabilité des deux accusés

L’avocat général Jean-Marie Mawet a requis, lundi après-midi, devant la cour d’assises de Bruxelles, la culpabilité des deux accusés pour l’assassinat de Xhuliano Brahimllari. Pour l’accusation, peu importe lequel des deux a donné les coups de machette, si l’un est auteur, l’autre est d’office co-auteur. Vincent De Bruycker et Denis Nikolovska sont accusés d’avoir volontairement, et avec préméditation, tué un de leurs amis, Xhuliano Brahimllari, un étudiant de 22 ans, et de l’avoir dépecé, en juin 2015.

Qui a porté les coups de machette?

“J’aurais tendance à dire que les coups de machette ont été portés par Denis Nikolovska“, a avancé l’avocat général, “notamment sur base du test du polygraphe. Je rappelle que Vincent De Bruycker a accepté de le passer et qu’il s’est révélé négatif mais que Denis Nikolovska a refusé de le passer“, a-t-il dit. “Il est vrai que l’enquête a révélé que Vincent De Bruycker avait fait des recherches sur le Web en mettant: “comment fausser un détecteur de mensonges? “, mais rien de ce qui est écrit sur le Web en tapant cette recherche n’est réellement utile pour pouvoir fausser le polygraphe“, a précisé l’avocat général.

Peu importe, “ils sont auteur et co-auteur“

Ce dernier a ensuite exposé que, selon lui, il importait néanmoins peu de savoir qui des deux accusés a porté les coups de machette car ils sont indéniablement auteur et co-auteur. En d’autres termes, selon l’accusation, les deux hommes ne se sont jamais désolidarisés et cela de la préparation du meurtre à la dissimulation des parties du corps.

Le mobile du crime: l’argent?

Enfin, l’avocat général a affirmé que selon lui le mobile du crime était l’argent, les deux accusés ne souhaitant plus partager les bénéfices d’un trafic de cannabis avec la victime.

Rappel des faits

Vincent De Bruycker et Denis Nikolovska doivent répondre de l’assassinat de Xhuliano Brahimllari, un jeune homme de nationalité albanaise, étudiant en droit à l’ULB, qui était âgé de 22 ans. Début juin 2015, la disparition de Xhuliano avait été signalée par ses proches et un avis de recherche avait été diffusé par la police fédérale.

Le 9 juin 2015, le tronc démembré d’un corps humain avait été découvert à la limite entre Jette et Wemmel, par des ouvriers communaux. Très vite, la police avait compris qu’il s’agissait de Xhuliano, sur base d’un tatouage. D’autres parties du corps de la victime avaient été découvertes ensuite à d’autres endroits.

L’enquête était remontée jusqu’à Vincent De Bruycker et Denis Nikolovska, des amis de la victime, suite à une enquête de téléphonie. Ils avaient été arrêtés en juin et juillet 2015. Selon l’enquête, les deux hommes avaient planifié plusieurs jours à l’avance de tuer Xhuliano Brahimllari puis de le dépecer, car ils avaient acheté notamment une machette, une scie sauteuse, une bâche et de la peinture pour repeindre l’appartement où a eu lieu le crime.

D’après les accusés, Xhuliano Brahimllari a été tué à coups de machette, dans l’appartement loué par Vincent De Bruycker, rue Léon Fourez à Koekelberg.

Cet appartement servait aux deux accusés et à la victime de repaire pour leur trafic de cannabis. Ils y cultivaient de la marijuana, la vendaient puis se partageaient les bénéfices. Mais Vincent De Bruycker et Denis Nikolovska s’accusent mutuellement d’être l’auteur de ces coups mortels, commis le 7 juin 2015.

Ils sont néanmoins en aveu d’avoir dépecé le corps ensemble ensuite et de l’avoir éparpillé à différents endroits à Bruxelles et en Brabant flamand. Le procès se poursuivra mardi avec les plaidoiries de la défense.

